Niederlande 2 09:15 bis 10:10 Sonstiges VPRO Tegenlicht De eerlijke onderneming NL 2016 HDTV Merken Ontwerper Bas van Abel besloot een mobiele telefoon te maken, waarbij mens en natuur zo min mogelijk worden uitgebuit. De dilemma's die hij bij het produceren van zijn Fairphone tegenkomt, zijn lessen voor iedereen die een eerlijke onderneming nastreeft. 'If you can't open it, you don't own it' is het motto van Bas van Abel. Hij wilde weten waarom telefoonproducenten een hermetisch afgesloten zwarte doos leveren die wij als consument niet mogen openen. Wanneer hij als ontwerper aan zijn zoektocht begint, wil hij eerst de hele productieketen kunnen begrijpen, om hem daarna te veranderen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tegenlicht

