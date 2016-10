Niederlande 2 16:55 bis 17:50 Sonstiges Natuur op 2: Human planet Rivieren GB 2011 Merken De meerderheid van de wereldbevolking woont aan een rivier. Het water brengt hen tijden van overvloed, maar ook tijden van groot gevaar. Daarom moeten deze gemeenschappen zich aanpassen aan de eb en vloed van hun leefomgeving. In Yunnan in China zijn de mensen zo afhankelijk van hun rivier dat ze bekend staan als de 'beeldhouwers van de berg'. Als ze meer land nodig hebben om te bewerken, controleert de plaatselijke sjamaan de toestand van de maan, en vervolgens slaat het dorp de handen ineen om de heuvel af te graven en de loop van de rivier te veranderen. Aangezien de inwoners van Yunnan niet over machines beschikken, is dit een knap staaltje van menselijke kracht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Human Planet