De Nyangatorm in zuidelijk Ethiopië leven op grote vlaktes, maar zij en hun kuddes koeien en geiten zijn volledig afhankelijk van gigantische bronnen. Op het hoogtepunt van het droge seizoen wordt er collectief een enorme bron gegraven in de droge bedding van de rivier de Kibish. Deze handgegraven bronnen kunnen dertig meter breed en dertig meter diep zijn, en worden als putten ontworpen omdat de wanden van zand de neiging hebben om in te storten. Jaarlijks komen er tientallen mensen om door instortende bronnen. De jonge mannen van de Fulani-stam in West-Afrika moeten hun kuddes hoeden en zijn daardoor soms maanden achtereen gescheiden van hun gezin. Maar deze migraties zijn niet alleen economisch gezien essentieel, ze vormen ook een overgangsritueel in de onherbergzame Sahel van Mali en Mauritanië, dat culmineert in één laatste uitdaging. Eind november moeten Fulani-mannen met hun kuddes de machtige rivier de Niger overzwemmen.