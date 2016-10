Niederlande 2 16:50 bis 17:50 Sonstiges Natuur op 2: Human planet Bergen GB, USA 2011 Merken De bewoners van de hoge puna in Peru nemen twee keer per jaar deel aan de Ch'iarake, een ritueel gevecht dat voortkomt uit de Incatraditie. Het wordt noodzakelijk geacht voor een goede oogst en er moet bloed worden vergoten om de berg te kalmeren. Van oudsher zorgde het gevecht er ook voor dat ieder dorp voldoende was toegerust om zijn grond te verdedigen, iets wat in het hooggebergte van onschatbare waarde was. De leden van van de Q'eros-stam in de Andes verlaten zelden de besloten dalen waar ze wonen. Maar één keer per jaar ondernemen 30.000 pelgrims een tocht naar een heilige gletsjer op 4500 meter hoogte, om deel te nemen aan de Q'oyullr Riti, het sneeuwsterfestival. Het is deels een verering van de berg en deels een christelijk folkfestival. Het wordt gedomineerd door Ukuku's, mannen vermomd als beren, die enorme ijsblokken uit de gletsjer hakken. Deze worden gebruikt om thuis hun eigen grond te zegenen en daarmee goede oogsten te garanderen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Human Planet Regie: Nicolas Brown Musik: Nitin Sawhney