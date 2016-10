Niederlande 2 12:35 bis 13:05 Sonstiges De Verandering Mariska Bouman NL 2016 HDTV Merken Mariska groeit op in een streng reformatorisch gezin. Haar vader is altijd aan het werk en nooit thuis. Mariska zoekt bevestiging bij andere mannen. Op jonge leeftijd gaat ze al om met foute mannen en drugs doen al snel hun intrede in haar leven. Van het een komt het ander en ze gaat optreden als gogodanseres en verhuurt zelf ook meiden via haar escortbureau. Maar dan komt het huwelijk van haar ouders onder druk te staan. Dit stelt ook Mariska voor moeilijke keuzes. Terwijl ze haar lichaam verkoopt als danseres, gaat ze van binnen door een heel diep en duister dal. Als ze tijdens een klus in België verdwaald en op een spoorwegovergang komt vast te zitten, neemt ze een drastisch besluit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush Originaltitel: De verandering