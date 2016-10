Österreich 1 18:15 bis 19:00 Sonstiges Moment am Sonntag Das ist mein Platz! Die Sitzordnung / Aufgeräumt: In der Geldbörse Merken Im Reisebus, bei Tagungen und natürlich bei jeder "Sitzung" - stets suchen Menschen ihren Platz und verteilen sich nach bestimmten und meist ungeschriebenen Regeln. Eine Sitzordnung entsteht sofort. Sie spiegelt das feine Gefüge der Gemeinschaft wider, Hierarchien und Sympathien, und verdeutlicht, wie der Einzelne sich sieht. Warum verteidigt jemand im Reisebus "seinen" Platz vom ersten Tag an? Eine solche "Ordnung" aufzulösen oder umzustellen, ist schwierig. Wer sie missachtet, ist entweder mutig oder ignorant. Eine akustische Suche nach archaischen Regeln. In Google-Kalender eintragen