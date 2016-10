ZDFinfo 13:15 bis 14:00 Dokumentation Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltet D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ist der Westen seit der Ukraine-Krise einem Propaganda-Trommelfeuer aus Russland ausgesetzt? Was steckt dahinter, wenn russische Oligarchen rechte Parteien wie Front National finanzieren oder rechtspopulistische Politiker zu Tagungen einladen? Verbreiten russische Medien Falschmeldungen über die Zustände in der Europäischen Union? Die Dokumentation geht diesen Fragen nach und deckt auf, wen Putins Netzwerker in Europa als willige Helfer gefunden haben. Der Film zeigt, wie russische Internet-Trolle in Deutschland und Europa Meinung machen und Angst schüren. Insider, die als Trolle eingesetzt waren, enthüllen, wie in Sozialen Netzwerken systematisch Falschmeldungen verbreitet werden, um die angebliche Dekadenz des Westens zu belegen und die europäischen Gesellschaften zu destabilisieren. Die Deutschen sind gespalten. Wie umgehen mit Russland, wie sich verhalten zu Putin? Während die Bundesregierung an Sanktionen gegen Moskau festhält, die NATO Manöver an der östlichen EU-Außengrenze abhält, fragen immer mehr Bürger, ob Abschreckung und Ausgrenzung die richtigen Mittel seien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltet