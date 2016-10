ZDFinfo 19:30 bis 20:15 Dokumentation Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen D 2015 2016-10-31 04:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Unübersehbar oder verborgen - die architektonischen Zeugnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus, es gibt sie immer noch. Die "Bösen Bauten" sind unbequem und herausfordernd. Wie geht man damit um? Neu nutzen? Oder gar unter Denkmalschutz stellen? Hitlers Architektur ist heute auch dort noch anzutreffen, wo auf den ersten Blick malerische Landschaften eine heile Welt versprechen: im Alpenraum. Die Dokumentation geht auf Spurensuche am Obersalzberg bei Berchtesgaden, in der österreichischen Stadt Linz und in den Zillertaler Alpen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Böse Bauten Regie: Kathrin Beck