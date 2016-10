SAT.1 Gold 20:40 bis 21:05 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Rietz in der Todeshölle Rietz in der Todeshölle D 2005 16:9 Merken Aus einem Forschungslabor werden Ampullen mit tödlichen Pestbakterien gestohlen - bei den Ermittlungen infiziert sich Alexandra Rietz, sie hat nur noch 48 Stunden zu leben. Dann meldet sich ein Erpresser und droht, die Stadt mit einer biologischen Bombe zu verseuchen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz