SAT.1 Gold 20:15 bis 20:40 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Nasebands Todeserinnerungen Nasebands Todeserinnerungen D 2008 16:9 Merken Eine Frau erstattet Anzeige gegen ihren Freund, weil er sie misshandelt hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sie eine Prostituierte ist und der vermeintliche Freund ihr Freier. Kurze Zeit später wird er erschossen aufgefunden. Kommissar Naseband ermittelt in dem Bordell, in dem die Frau anschafft und kommt einem tödlichen Geheimnis auf die Spur ... In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz