Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Klinik am Südring D 2016 16:9 HDTV Merken Mehrere schwerverletzte Unfallopfer werden in die Klinik am Südring eingeliefert. Darunter ist auch die Unfallfahrerin, die nun von einem der Opfer beschuldigt wird, den Unfall absichtlich verursacht zu haben. Was steckt tatsächlich hinter dem Unglück? - Eine junge Frau bringt ihren Freund mit einem heftigen Geschwür am Hals in die Notaufnahme. Angeblich hat sie bereits eine Made aus der Wunde gezogen. Welche Infektion hat sich der Mann zugezogen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Klinik am Südring