Sat.1 07:30 bis 09:00 Komödie Zum Teufel mit der Wahrheit! D 2014 20 40 60 80 100 Merken Die Journalistin Kathrin kam bisher mit kleinen Flunkereien ganz gut durchs Leben. Doch eine Arznei, die eigentlich ihre Allergie bekämpfen sollte, hat eine unerwartete Nebenwirkung: Kathrin kann nicht mehr lügen - sie sagt jedem unverblümt die Wahrheit. Dadurch verliert sie ihren Job und ihren zehn Jahre jüngeren Lover Luca, und auch ihre Kinder verstehen nicht, was in Kathrin gefahren ist. Doch bald muss sie feststellen, dass ihr neues Leben auch seine guten Seiten hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bettina Zimmermann (Kathrin) Christoph M. Ohrt (Michael) Eugen Bauder (Luca) Mathias Harrebye-Brandt (Max) Luise Befort (Mia) Kristin Graf (Anja) Rolf Kanies (Daniel König) Originaltitel: Zum Teufel mit der Wahrheit Regie: Granz Henman Drehbuch: Barbara Jago Kamera: Jörg Widmer

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 188 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 158 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 93 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 83 Min.