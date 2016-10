Sat.1 06:00 bis 07:30 Komödie Auch Lügen will gelernt sein D 2010 20 40 60 80 100 Merken Horst Michalke und seine Frau Marion haben sich ein Haus in bester Wohnlage gekauft. Das Geld ist zwar knapp, aber einen kleinen Urlaub am Meer mit den beiden Kindern gönnen sie sich. Die Stadtgrenze ist noch nicht erreicht, da fährt Horst, der schon zwei Gläser Schnaps intus hat, einen Mann auf der Straße an. Kurzerhand nimmt die Familie den ohnmächtigen Süleyman mit nach Hause. Der hat angeblich sein Gedächtnis verloren und nistet sich sogleich bei den Michalkes ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Horst Michalke) Sophie Schütt (Marion Michalke) Maximilian Werner (Niklas Michalke) Lotte Flack (Sandra Michalke) Tim Seyfi (Süleyman) Edward Piccin (Sascha) Maximilian Grill (Reginald Bender) Originaltitel: Auch Lügen will gelernt sein Regie: Michael Wenning Drehbuch: Markus Hoffmann Kamera: Anton Klima Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 188 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 158 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 93 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 83 Min.