ONE 22:15 bis 23:00 Musik Biffy Clyro aus dem Docks beim Reeperbahn-Festival 2016 Merken Das ist mehr als sensationell: ONE zeigt das Konzert von Biffy Clyro iim Hamburger Docks beim Reeperbahn Festival 2016! Die Schotten komplettierten nach Maxim, Lido und Van Holzen als "Very Special Guest" die Warner Music Night beim Reeperbahn Festival 2016. Sieben Jahre nach ihrem ersten Auftritt beim Reeperbahn Festival feierten die Schotten damit eine triumphale Rückkehr. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Biffy Clyro aus dem Docks beim Reeperbahn-Festival 2016