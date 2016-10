RTL 9 01:15 bis 02:05 Sonstiges Brigade du crime Le secret de Miguel - partie 1 D 2006 Merken Partis dans les Antilles, à Saint Domingue, pour faire la rencontre du fils de Miguel, Hajo et Jan arrivent dans un décor paradisiaque. Mais Jan, toujours bouleversé par le décès de son ami, n'a pas le coeur à la fête. Aveuglé par sa peine, il ne voit pas le piège se refermer sur lui et, sans comprendre comment, il se retrouve bientôt de l'autre côté des barreaux... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Anne Arzenbacher (Meike Schwarz) Tyron Ricketts (Kriminalkommissar Patrick Diego Grimm) Caroline Scholze (Leni Trautzschke) Maja Maranow (Ramona Bäumler) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Roland Heep, Frank Koopmann Musik: Andreas Hoge, Georg Kleinebreil