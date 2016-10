Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Singapur mit Katharina Schubert D Merken Katharina Schubert stürzt sich für "ANIXE auf Reisen" ins Getümmel der asiatischen Metropole und führt uns durch die kulturell so verschiedenen und doch harmonierenden Viertel der Stadt. Auf ihrer Tour entdeckt sie die unterschiedlichsten kulinarischen Köstlichkeiten und spürt die neuesten Trends in Sachen Mode auf. Den Höhepunkt ihrer Reise bildet das Chinese Neujahrsfest - ein Meer aus Millionen Lichtern und Farben und ein Fest für die Sinne. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: ANIXE auf Reisen