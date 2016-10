RTL TVI 21:45 bis 22:35 Sonstiges Castle Escapade à L.A. USA 2016 Stereo Merken Richard, Hayley et Alexis sont à Los Angeles afin de découvrir la raison pour laquelle Richard s'y trouvait quand il a disparu. Le trio est à peine installé dans la suite de l'hôtel, que Richard reçoit une enveloppe avec un sceau, avec un message l'invitant à aider la police de Los Angeles à résoudre le meurtre d'un homme retrouvé mort dans un cimetière. Le message est signé du G.D.S., une société secrète de détectives considérée comme une légende urbaine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: John Terlesky Drehbuch: Alexi Hawley Altersempfehlung: ab 12