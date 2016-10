RTL TVI 21:40 bis 23:25 Sonstiges Coup de foudre à Jaipur F 2016 Stereo Merken Alors qu'elle part rejoindre son futur mari en Inde, Anne rencontre un jeune métisse !... Anne et François sont très amoureux, même si François, avocat, est plus âgé qu'elle. Le mariage aura lieu à Jaipur en Inde ! Un rêve... Pour boucler la négociation de contrats particulièrement importants avant le mariage, François part en Inde avant Anne. Celle-ci doit le rejoindre quelques jours plus tard en compagnie de sa grande soeur Betty, et emporter l'urne contenant les cendres de la mère de François afin qu'ils puissent les disperser là-bas. Oui, mais voilà rien ne se passe comme prévu ! L'avion où se trouve la jeune femme doit atterrir d'urgence dans la campagne du Rajasthan, à une centaine de kilomètres du lieu voulu. En plus, elle a perdu l'urne de cendres. Heureusement, elle trouve sur son chemin un jeune métisse, Ravi, qui va l'aider à rejoindre le lieu du mariage. Mais au fil de ce voyage, le choc des cultures va la bouleverser. Elle, qui était partie avec plein de certitudes, va découvrir, entre autres, qu'elle s'est peut-être trompée de mari !... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucie Lucas (Anne) Rayane Bensetti (Ravi) Originaltitel: Coup de foudre à Jaipur Regie: Arnauld Mercadier Drehbuch: Arnauld Mercadier, Tatiana Werner