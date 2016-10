Schweiz 2 22:00 bis 22:20 Filme The Voorman Problem GB 2012 Nach dem Roman von David Mitchell Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Doktor Williams (Martin Freeman) hat einen speziellen Auftrag gefasst. In einem Gefängnis behauptet ein rätselhafter Insasse namens Voorman (Tom Hollander), er sei Gott. Doch das ist nicht das Hauptproblem. Die Mithäftlinge verehren ihn auch als solchen. Dem Gefängnisdirektor wird das Ganze allmählich unheimlich. So muss der Arzt Voormans geistige Gesundheit testen. "The Voorman Problem" ist ein intelligentes Kammerspiel, das ohne Spezialeffekte eine mysteriös-absurde Atmosphäre schafft. Mit Martin Freeman ("Sherlock Holmes") und Tom Hollander ist der 2014 für den Oscar nominierte Kurzfilm hochkarätig besetzt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Freeman (Doktor Williams) Tom Hollander (Voorman) Simon Griffiths (Gouverneur Bentley) Elisabeth Gray (Wife) Originaltitel: The Voorman Problem Regie: Mark Gill Drehbuch: Baldwin Li, Mark Gill, David Mitchell Kamera: Phil Wood Musik: Baldwin Li

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 264 Min. Der Klient

Thriller

kabel eins 23:15 bis 01:25

Seit 129 Min. Doghouse

Horrorfilm

Tele 5 23:47 bis 01:28

Seit 97 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 69 Min.