TV5 23:56 bis 01:54 Sonstiges Faut pas rêver Grèce, des Cyclades au Péloponnèse Le couturier des popes / Hydra, un paradis protégé / L'odyssée des valaques F Merken Au sommaire: "Le couturier des popes": Panagiotis Theodoropoulos est un grand couturier d'un genre particulier : ses clients sont des popes, les prêtres de l'église orthodoxe. Face à la vague du prêt-à-porter qui sévit aussi chez les religieux, il a fait le choix du sur-mesure et du cousu main... et sa boutique d'Athènes ne désemplit pas ! "Hydra, un paradis protégé": À deux heures de bateau d'Athènes, Hydra est un paradis de 20 kilomètres de long sur 3 de large. Ici, depuis 1962, pour préserver la beauté des lieux la circulation automobile est interdite. Tous les déplacements se font à pied, les livraisons sont assurées par des mules. "L'odyssée des valaques": Iorgos est un valaque, un berger des montagnes. Il vit dans le Nord de la Grèce, une région connue pour la qualité exceptionnelle de sa viande. Le secret des éleveurs valaques, c'est qu'ils se déplacent avec leurs brebis, vivant six mois dans la montagne, six mois dans la plaine. Leur transhumance, la dhiava, est un voyage semé d'embûches qui mobilise toute la famille. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Gougler Originaltitel: Faut pas rêver