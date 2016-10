TV5 21:00 bis 22:43 Sonstiges Secrets d'histoire Alexandre le Grand, des rêves et des conquêtes Merken Roi à 20 ans, élève d'Aristote, Alexandre le Grand est l'une des figures majeures de l'Antiquité. Consolidant l'emprise de son père Philippe II de Macédoine sur la Grèce, il a unifié le monde hellénique. Mais que sait-on réellement du plus grand conquérant de l'histoire? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Bern Originaltitel: Secrets d'histoire