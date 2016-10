TV5 14:00 bis 15:49 Sonstiges Des racines et des ailes La Drôme, entre Vercors et Provence F 2014 Merken Géographe et écrivain, Bernard Foray-Roux nous fait découvrir les reliefs spectaculaires de la Drôme vue du ciel. Un territoire aux particularités géologiques surprenantes, comme la forêt de Saoû, véritable vaisseau de pierre, sorti de la terre il y a 85 millions d'années. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Des racines et des ailes Regie: Myriam Elhadad