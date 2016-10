N24 Doku 12:40 bis 13:20 Dokumentation Spring Break Europe - Feiern bis zum Umfallen D 2016 Merken Sonne, Saufen, Sex - darauf lässt sich die Erfolgsformel von Europas Spring Break-Party in Kroatien reduzieren. Tausende von Jugendlichen wohnen und feiern in einem Luxusresort im kroatischen Porec. Egal, ob der Schulabschluss, die Uni-Absage oder der Doktortitel begossen wird: Dieses 72-Stunden-Spektakel soll für Feierwütige aus ganz Europa das Fest ihres Lebens werden. Die N24-Reportage begleitet Partygruppen, Veranstalter und DJs während des Spring Break-Feiermarathons. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Spring Break Europe - Feiern bis zum Umfallen