Schweiz 2 20:00 bis 21:50 Komödie Pitch Perfect USA 2012 Nach dem Buch von Mickey Rapkin Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eher widerwillig schreibt Beca (Anna Kendrick) sich in die Universität von Barden ein, für ein Jahr nur, so ist es mit ihrem Vater ausgemacht, einem Professor. Denn eigentlich hat die junge Frau etwas anderes im Sinn: eine Karriere als DJ. Umso tröstlicher, dass Beca ihre musikalische Seite auch auf dem Campus in einer A-cappella-Gruppe ausleben kann. Die singenden und tanzenden Studentinnen der Barden Bellas sind ihren männlichen Konkurrenten an der Universität, den Treblemakers, besonders spektakulär unterlegen. Nun ist die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Teamchefin Aubrey (Anna Camp) lockert die Anforderungen an die Bewerberinnen, die dünn, schön und weiss sein mussten. Der Plan geht auf: Beca, Fat Amy (Rebel Wilson) und andere üben bald mit den Bellas Tanzschritte und mehrstimmige Songs ein. Doch reicht das auch für die Landesmeisterschaft? Während Aubrey sich an die ewiggleichen, bewährten Songs klammert, versucht Beca ihren radikal neuen Einfluss einzubringen, beisst aber auf Granit. Noch mehr gefährdet der Frieden in der Gruppe, dass Beca sich mit Jesse (Skylar Astin) ausgerechnet einen Konkurrenten angelacht hat. Mit der Fernsehserie "Glee" von 2009 schwappte der A-cappella-Boom auch nach Europa über, ebbte jedoch rasch ab. "Pitch Perfect" beschränkt sich freilich nicht aufs Trittbrettfahren, sondern reisst mit Schwung und Witz mit. Verantwortlich dafür sind Regisseur Jason Moore, der sich auf der Bühne mit pfiffigen Musicals wie der Puppenshow "Avenue Q" einen Namen gemacht hat, und sein Drehbuchautor Kay Cannon, der sein Talent bei der Sitcom "30 Rock" bewies. Die beiden Kinodebütanten klopfen die nerdige Welt akrobatischer Arrangements, cooler Choreografien und träfen Teamnamen auf ihr komödiantisches Potenzial ab und bleiben ihr dabei stets innig verbunden. Anna Kendrick ("Up in the Air"), Anna Camp ("True Blood") und Rebel Wilson ("Bridesmaids") sind die Stars der sympathischen Besetzung, die aus den Sing- und Tanznummern alles herausholt und den Erfolg dieses mitreissenden Musikfilmes auch in Deutschschweizer Kinos erklärt. Die Fortsetzung lockte gar noch mehr Besucherinnen und Besucher ins Kino - "Pitch Perfect 2" ist erstmals voraussichtlich im Juli 2017 im Programm von SRF zwei zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Kendrick (Beca) Brittany Snow (Chloe) Anna Camp (Aubrey) Rebel Wilson (Fat Amy) Skylar Astin (Jesse) Ben Platt (Benji) Alexis Knapp (Stacie) Originaltitel: Pitch Perfect Regie: Jason Moore Drehbuch: Kay Cannon Kamera: Julio Macat Musik: Christophe Beck, Mark Kilian Altersempfehlung: ab 6