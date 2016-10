Schweiz 2 14:00 bis 15:40 Trickfilm Drachenzähmen leicht gemacht 2 USA 2014 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spektakuläre Fortsetzung des fantastischen Animationsabenteuers aus dem Hause DreamWorks ('Shrek', 'Madagascar'). Der schmächtige Wikinger-Häuptlingssohn Hicks ist zum Teenager herangewachsen. Gemeinsam mit seinem Drachen Ohnezahn fliegt er durch die Welt und macht eine überraschende Entdeckung, die sein Leben von Grund auf verändert. Beste Unterhaltung für Jung und Alt!Auf der Insel Berk herrscht lustiges Treiben. Die Wikinger haben mit den Drachen Frieden geschlossen und vergnügen sich bei gemeinsamen Wettbewerben. Hicks geht mit seinem Drachen Ohnezahn immer wieder auf Erkundungsflüge. Dabei erfährt er, dass der gefürchtete Drachenmeister Drago Blutfaust auf der Jagd nach den Drachen der Wikinger ist. Hicks folgt einem verkleideten Drachenreiter in eine entlegene Höhle und stößt auf ein gigantisches Drachennest. Als die Person ihre Maske ablegt, ändert sich für Hicks sein ganzes Leben.ca. 90' In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Daniel Axt (Hicks der Hüne) Dominic Raacke (Haudrauf der Stoische) Emilia Schüle (Astrid Hofferson) Tim Sander (Rotzbakke Jorgenson) Hannes Maurer (Fischbein Ingerman) Originaltitel: How to Train Your Dragon 2 Regie: Dean DeBlois Drehbuch: Dean DeBlois Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 6