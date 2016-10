Schweiz 2 20:00 bis 21:35 Trickfilm Drachenzähmen leicht gemacht 2 USA 2014 2016-10-22 14:00 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Wikinger haben sich mit den Drachen versöhnt. Sie bekämpfen die Monster nicht mehr, sondern reiten in Drachenrennen auf deren Rücken. Hiccup (Jay Baruchel) interessiert sich aber nicht für die Wettkämpfe. Auf dem Rücken seines Drachens entdeckt er lieber neue Ufer. Sein Vater Stoick (Gerard Butler), der Anführer der Wikinger, sieht das nicht gerne. Er will, dass sein Sohn in seine Fussstapfen tritt. Statt die Welt zu erkunden, soll er Wettkämpfe gewinnen, die Wikinger anführen und die schöne Valka (Cate Blanchett) heiraten. Auf einer seiner Entdeckungsreisen findet Hiccup hinter einem verbrannten Wald eine Festung. Eret (Kit Harington), der Anführer der dort ansässigen Drachenjäger, erzählt von einem Drachenreiter, der in der Nacht zuvor alle gefangenen Tiere freigelassen hat. Weil Eret denkt, der Dieb arbeite mit Hiccup und Valka zusammen, wollen sie ihre Drachen stehlen. Als Hiccup und Valka in letzter Sekunde fliehen können, schreit Eret ihnen eine Warnung nach: Der skrupellose Kriegsherr Drago (Djimon Hounsou) werde ihr Dorf plündern und alle Drachen einfangen. Die Wikinger müssen sich auf einen Krieg vorbereiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Daniel Axt (Hicks der Hüne) Dominic Raacke (Haudrauf der Stoische) Emilia Schüle (Astrid Hofferson) Tim Sander (Rotzbakke Jorgenson) Hannes Maurer (Fischbein Ingerman) Originaltitel: How to Train Your Dragon 2 Regie: Dean DeBlois Drehbuch: Dean DeBlois Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 6