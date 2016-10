TNT-Serie 04:55 bis 05:35 Mysteryserie Pretty Little Liars Unter der Oberfläche USA 2012 16:9 Merken Nachdem Lucas verschwunden ist, tauchen erste Fragen auf, was genau sich auf dem See abgespielt hat. Caleb will unbedingt seinen Freund finden, doch kann Hanna ihm erzählen, was auf dem Boot passiert ist, ohne in viel größere Schwierigkeiten mit "A" zu geraten? Spencer verfolgt derweil eine Spur über "A", die sie an einem unerwarteten Ort und zu einer überraschenden Enthüllung führt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Bianca Lawson (Maya St. Germain) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chris Grismer Drehbuch: Bryan M. Holdman Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12