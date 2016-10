NDR 14:00 bis 14:45 Dokumentation Wilde Heimat: Der Herbst D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die aufwändige mehrteilige Koproduktion "Wilde Heimat" von NDR, WDR und ORF zeigt große Naturschauspiele aus Deutschland und Österreich, berichtet über traditionelle Bräuche und prächtige Feste in den vier Jahreszeiten. Diverse Spezialkameras ermöglichten den Autoren störungsfreie Flugaufnahmen, Zeitlupenaufnahmen von schnellen Bewegungen und Zeitraffer von Landschaften über Monate. Neben atemberaubenden Bildern bietet auch der Soundtrack einen besonderen Genuss: Bei dieser Naturdokumentation wurde die Musik von einem großen Sinfonieorchester eingespielt, der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Timothy Brock. Im Herbst legt sich Nebel über Flüsse und Seen, die Wälder leuchten farbenprächtig im Sonnenlicht. In dieser Jahreszeit zeigt sich die Natur noch einmal von ihrer verschwenderischen Seite. In der Herbstzeit reifen die meisten Früchte. Menschen und Tiere nutzen seit jeher den Überfluss, um Vorräte für den Winter anzulegen. So suchen Eichhörnchen und Mäuse den Wald unermüdlich nach Nahrung ab. Im Rheintal sorgt die Weinlese für Hochbetrieb auf den Hängen. Der Himmel ist angefüllt von Zugvögeln auf dem Weg in ihre Winterquartiere. Schließlich beginnt noch die kräftezehrende Paarungszeit. Bei Wildschweinen, Hirschen und Gemsen kämpfen die Männchen spektakulär und nicht selten bis aufs Blut um das Vorrecht bei den Weibchen. Traditionell beginnt bei den Menschen mit dem Ende der Ernte auch die Zeit der ausgelassenen Feiern. Viele Bräuche und große Volksfeste liegen im Herbst: Erntedank, die Redefiner Hengstparade, Martinsumzüge oder das Münchner Oktoberfest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Heimat Regie: Nele Münchmeyer/Hilmar Rathjen