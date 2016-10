RTS Un 23:30 bis 00:40 Sonstiges Profilage Les adieux F 2016 Stereo Merken Tandis que Chloé hésite à accepter le poste à New York proposé par Elikia, Adèle est enfin réunie avec sa jumelle après plus de 10 ans de séparation. Elle a retrouvé Camille, mère d'un enfant qu'elle a eu avec Argos et traumatisée par ses années de séquestration. Elikia accepte de la suivre en thérapie et Lamarck obtient une protection rapprochée 24h/24. Car Argos semble bien décidé à récupérer sa " famille ". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Jean-Michel Martial (Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Vanessa Valence (Fred) Philippe Bas (Rocher) Valérie Dashwood (La Doc) Originaltitel: Profilage Regie: Alexandre Laurent