France 3 21:55 bis 22:54 Sonstiges The Night Manager : l'espion aux deux visages GB, USA 2016 Stereo 16:9 Pine se fait à son nouveau rôle d'homme de confiance de Roper et obtient même la signature pour les comptes de la société. Corkoran, supplanté, est écarté, alors que l'équipe réorganisée de Roper se rend à Istanbul afin de poursuivre la vente d'armes. A Londres, Rex Mayhew, du Foreign Office, subit de plus en plus de pressions pour retirer l'affaire à Burr. Alors que Roper présente les armes aux acheteurs dans sa base militaire privée, à la frontière turco-syrienne, il a désormais la preuve qu'il a été trahi. Il décide donc de resserrer les rangs pour débusquer la taupe... Schauspieler: Tom Hiddleston (Jonathan Pine) Hugh Laurie (Richard Onslow Roper) Elizabeth Debicki (Jed Marshall) Olivia Colman (Angela Burr) Tom Hollander (Lance Corkoran) Noah Jupe (Daniel Roper) Antonio de la Torre (Juan Apostol) Originaltitel: The Night Manager Regie: Susanne Bier Drehbuch: David Farr, John Le Carré