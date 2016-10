France 3 03:25 bis 04:20 Sonstiges Yvan Colonna, l'impasse F 2014 Stereo 16:9 Merken Loin de la contre-enquête sur le meurtre du préfet Claude Erignac, assassiné le 6 février 1998, ce documentaire propose de remonter le temps pour brosser le portrait d'Yvan Colonna. Comment ce fils de député français a-t-il pu être reconnu coupable du meurtre du préfet - Les témoignages d'amis, de la famille, d'anciens militants et d'avocats d'Yvan Colonna permettent de découvrir le vrai visage de cet homme, ancien ennemi public numéro un. A travers le destin de Colonna, le documentaire retrace également l'histoire de la Corse, de la lutte armée et des combats menés sur l'île de beauté. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Ariane Chemin, Samuel Lajus, Gilles Perez