France 3 20:55 bis 22:28 Sonstiges La loi d'Alexandre Comme des frères F 2015 Stereo 16:9

Depuis leur plus tendre enfance, passée à l'Assistance publique, Alexandre Laurent et Raphaël Menaud sont inséparables. Après plusieurs années d'études et de travail acharné, ils sont devenus avocats et associés, reconnus pour former un tandem redoutable. Alors que l'un est un brillant orateur, l'autre est un excellent juriste, qui préfère rester dans l'ombre. Alexandre voue depuis toujours à son ami, Raphaël, une admiration sans failles. Mais un jour, il découvre le corps sans vie de ce dernier. Il peine à se remettre de ce drame. Prenant sur lui, il va devoir monter en première ligne pour démasquer l'assassin de son frère de coeur...

Schauspieler: Gérard Jugnot (Alexandre Laurent) Valeria Cavalli (Hélène Laurent) Sara Martins (Sonia Dubois) Héléna Soubeyrand (Karine) François Duval (Raphaël Menaud) Pierre Langlois (Simon Laurent) Eric Naggar (l'avocat général) Originaltitel: La loi d'Alexandre Regie: Claude-Michel Rome Drehbuch: Céline Guyot, Martin Guyot Musik: Frédéric Porte