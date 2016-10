France 3 20:55 bis 22:10 Sonstiges Opération Elysée Y a-t-il un président pour sauver la France ? F 2016 Stereo 16:9 Merken Dans ce premier épisode d'une série documentaire consacrée à l'élection présidentielle de 2017, Franz-Olivier Giesbert a rencontré la plupart des candidats à la présidentielle, déclarés ou non, et a recueilli leurs confidences. Ainsi, François Hollande, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Nathalie Kosciusko Morizet, Bruno Le Maire, François Bayrou ou encore Rama Yade, confient leur état d'esprit, leurs motivations, leurs doutes et leurs attentes, et évoquent les enjeux centraux de cette élection. Le documentaire permet également de suivre leurs débuts de campagne sur le terrain, les premiers meetings, les universités d'été, les équipes de campagne qui se constituent et les déplacements à la rencontre des Français. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Christophe Lancellotti, Antoine Roux, David Unger