France 3 00:25 bis 01:50 Sonstiges Pain, amour et fantaisie I 1953 Stereo 16:9 Le fringant maréchal des logis Antonio Carotenuto vient tout juste d'être muté dans un petit village des Abruzzes. Là, imitant très rapidement tous les hommes de la région, il s'éprend de Maria, une jeune fille aussi pauvre que charmante, flanquée d'un âne qui résume à lui seul sa condition et son bien. Las, la demoiselle néglige le maréchal, comme elle néglige d'ailleurs tous ceux qui la courtisent. Son coeur bat en effet pour le séduisant carabinier Pietro, dont la timidité maladive entrave obstinément les élans... Schauspieler: Gina Lollobrigida (Maria De Ritis, "Frisky") Vittorio De Sica (Le marshall) Roberto Risso (Stelluti) Marisa Merlini (Annarella) Memmo Carotenuto (Sirio Baiocchi, le policier) Maria Pia Casilio (Paoletta) Tina Pica (Caramel, la domestique) Originaltitel: Pane, Amore e Fantasia Regie: Luigi Comencini Drehbuch: Luigi Comencini, Ettore Maria Margadonna, Vittorio De Sica Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 10