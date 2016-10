France 3 23:05 bis 23:54 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Sur écoute CDN, GB 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken L'inspecteur Murdoch débute une enquête délicate sur le meurtre de Pip, un enfant des rues. Alors que les pistes se font rares, Murdoch et l'agent Crabtree remontent jusqu'à un autre garçon, prénommé Dorrie. Il semblerait que les deux garçons, Pip et Dorrie, fassent partie d'un gang spécialisé dans le cambriolage de maisons dans les beaux quartiers. Les policiers s'interrogent sur les liens entre ce gang et la mort de Pip. Au cours de ces investigations, le tandem est assisté pour l'occasion par une jeune opératrice, Tess Moffatt. Celle-ci souhaiterait intégrer la maréchaussée de Toronto. De son côté, l'inspecteur Brackenreid entre en campagne électorale pour les élections municipales... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick Bisson (Inspecteur William Murdoch) Thomas Craig (Inspecteur Brackenreid) Jonny Harris (Constable George Crabtree) Helene Joy (Dr. Julia Ogden) Lachlan Murdoch (Constable Higgins) Rachel Wilson (Tess Moffatt) Graham Abbey (Isaac Lowe) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Leslie Hope Drehbuch: Carole Hay Musik: Robert Carli