France 3 22:20 bis 23:05 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch La voiture de demain CDN, GB 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ivan Wallensky, l'inventeur d'une batterie révolutionnaire, est retrouvé pendu. Il travaillait avec James Pendrick sur un prototype de voiture électrique et comptait le poursuivre en justice pour obtenir une plus grosse part de la société. Or Pendrick avait prévu d'entrer sur le marché boursier pour financer la production de sa voiture. Un procès aurait retardé ses projets. Il est donc le coupable idéal aux yeux de Murdoch. Le policier en est là de ses réflexions quand il apprend qu'une course entre la voiture électrique de Pendrick et la voiture à essence de Henri Ford va être organisée devant tous les investisseurs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick Bisson (Inspecteur William Murdoch) Helene Joy (Dr. Julia Ogden) Thomas Craig (Inspecteur Brackenreid) Jonny Harris (Constable George Crabtree) Georgina Reilly (Dr. Emily Grace) Lachlan Murdoch (Constable Henry Higgins) Arwen Humphreys (Margaret Brackenreid) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Harvey Crossland Drehbuch: Paul Aitken, Graham Clegg, Maureen Jennings Musik: Robert Carli