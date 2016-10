France 3 11:30 bis 12:00 Sonstiges Dimanche en politique en régions Stereo 16:9 Merken Les rédactions régionales de France 3 traitent des sujets qui font débat et des enjeux politiques, sociaux et sociétaux. Hommes et femmes politiques, citoyens engagés et habitants de la région apportent leurs réponses à la question de la semaine. In Google-Kalender eintragen