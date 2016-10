France 3 00:45 bis 03:00 Sonstiges La Traviata Stereo 16:9 Merken Une courtisane parisienne, Violetta, accueille dans son salon l'un de ses habitués, Gaston, et l'ami de ce dernier, Alfredo. Prévenue par Gaston, Violetta sait qu'Alfredo est éperdument épris d'elle. Elle feint de prendre la chose à la légère et cache tout aussi bien le trouble délicieux qui la gagne à la vue d'Alfredo que les premiers signes de la tuberculose qui la mine secrètement. La jeune femme, qui s'était juré de ne plus jamais tomber amoureuse, est bientôt gagnée à l'amour d'Alfredo. Pour lui, elle abandonne pour lui sa vie fastueuse et dissolue. Mais la maladie fait d'inéluctables progrès... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: José Cura (Alfredo Germont) Rolando Panerai (George Germont) Eteri Gvazava (Violetta Valéry) Musik: Giuseppe Verdi