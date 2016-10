France 3 20:55 bis 21:40 Sonstiges Innocente F 2016 Stereo 16:9 Merken Roxane tente le tout pour le tout en contactant Careco, l'opposant de Pablo à l'élection municipale. Elle le convainc de l'aider à faire tomber Pablo en tentant un ultime coup de bluff : faire croire qu'elle détient une copie de la lettre qu'avait trouvée Alexis. Pour Combas, ce plan est une folie, et il pourrait faire d'elle une cible pour Ortiz. Mais Roxane tient Combas pour responsable de la disparition de la lettre et n'a plus confiance en lui. Son plan fonctionne mais, alors qu'elle est sur le point d'obtenir une confession de Pablo Ortiz, celui-ci l'immobilise et la séquestre dans un immeuble qui doit être démoli... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julie de Bona (Roxane Delage) Sagamore Stévenin (Hugo Combas) Olivia Bonamy (Sabine Maupin) Jeanne Bournaud (Inès Ortiz) Bernard Le Coq (François Ortiz) Alexandra Vandernoot (Dany) Laura Genovino (Alma à 15 ans) Regie: Lionel Bailliu Drehbuch: Lionel Bailliu, Yann Le Gal, Akima Seghir