France 3 09:05 bis 10:20 Sonstiges Scooby-Doo et les extraterrestres USA 2000 Stereo 16:9 Scooby-Doo, Sammy, et leur bande d'amis habituels font du tourisme dans le désert à bord de leur van. Soudain, le véhicule tombe en panne au beau milieu de nulle part. Après une marche exténuante, ils parviennent à rejoindre une petite bourgade où, à leur grande surprise, se tient un grand congrès d'ufologie. Les lieux sont bondés de chasseurs d'extraterrestres de tout poil, car le bruit court qu'une soucoupe volante a atterri dans les parages. Scooby-Doo découvre bientôt que les aliens ont effectivement débarqué et qu'ils ne sont pas gentils du tout... Originaltitel: Scooby-Doo and the Alien Invaders Regie: Jim Stenstrum Drehbuch: William Hanna, Joseph Barbera, Davis Doi, Glenn Leopold, Lance Falk Musik: Louis Febre