RTL 9 15:35 bis 16:20 Krimiserie Mick Brisgau Tout feu tout flamme D 2013 Alors que depuis quelques semaines des voitures flambent à Essen, Mick surprend quelqu'un en train de mettre le feu au 4X4 garé à côté de lui. L'incendiaire s'avère être une adolescente et Mick et Andréas ne sont pas censés s'occuper des incendies, mais quand ils apprennent qu'une autre voiture a été incendiée cette nuit-là et qu'il y a un cadavre carbonisé à l'intérieur, l'affaire prend une autre tournure. La victime s'appelle Marianne Gerlach et il s'agit de l'ex-femme d'un riche promoteur immobilier. Avant de périr dans sa voiture, elle s'était rendue au mariage de son ex-mari qui convolait avec une jeune femme. Sous l'emprise de l'alcool, elle avait dit leurs quatre vérités aux jeunes mariés. Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Tatjana Clasing (Uschi) Robert Lohr (Roland Meisner) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Emilia Schüle (Julia Brinkmann) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Peter Stauch Drehbuch: Christian Heider Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm