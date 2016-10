puls 4 00:05 bis 01:50 Komödie Auf der Suche nach dem goldenen Kind USA 1986 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Privatdetektiv Chandler Jarrell ist darauf spezialisiert, in L.A. verschwundene Mädchen aufzuspüren. Die hübsche Studentin Kee Nang bittet ihn, das von sein Landsleuten als Gott verehrte tibetanische "Goldene Kind" aus den Händen von mit Zauberkräften arbeitenden Entführern zu befreien, die ihm Blut einflößen wollen, damit er sterblich wird. In Tibet schlägt sich das Paar mit Banditen herum und findet ein verwunschenes Schwert, mit dem Chandler im Showdown im Hinterzimmer eines chinesischen Restaurants den Teufel besiegt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eddie Murphy (Chandler Jarrell) J. L. Reate (Das goldene Kind) Charles Dance (Sardo Numspa) Charlotte Lewis (Kee Nang) Victor Wong (Alter Mann) Randall 'Tex' Cobb (Til) James Hong (Doktor Hong) Originaltitel: The Golden Child Regie: Michael Ritchie Drehbuch: Dennis Feldman Kamera: Donald E. Thorin Musik: Michel Colombier Altersempfehlung: ab 12