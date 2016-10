ProSieben 03:00 bis 04:35 Thriller Harry Brown GB 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der frisch verwitwete Harry Brown lebt in einem Problemviertel Londons, in dem vor allem die Jugendkriminalität schlimme Ausmaße angenommen hat. Als sein einziger Freund, Leonard Attwell, von einer Gang brutal ermordet wird, zeigt die Polizei nach Harrys Meinung nicht genug Einsatz. Der ehemalige Royal Marine beschließt, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Bei dem Schwarzmarkthändler Stretch besorgt er sich eine Waffe und macht sich auf den Weg, die Straßen zu säubern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Caine (Harry Brown) Emily Mortimer (D.I. Alice Frampton) Charlie Creed-Miles (D.S. Terence "Terry" Hicock) Ben Drew (Noel Winters) David Bradley (Leonard Attwell) Sean Harris (Stretch) Jack O'Connell (Marky) Originaltitel: Harry Brown Regie: Daniel Barber Drehbuch: Gary Young Kamera: Martin Ruhe Musik: Ruth Barrett, Martin Phipps Altersempfehlung: ab 16