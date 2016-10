ProSieben 01:10 bis 02:45 Actionfilm Im Fadenkreuz: Seal Team 8 USA 2014 2016-10-29 02:45 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Auftrag von weltweit agierenden Terroristen wird im Kongo Uran abgebaut. Scheinbar soll das Uran zur Herstellung von Nuklearwaffen verwendet werden, um damit Terroranschläge in den USA durchzuführen. Die Elitesoldaten der Navy Seals müssen innerhalb von 36 Stunden das Bergwerk ausfindig machen und den illegalen Uran-Handel verhindern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Sizemore (Ricks) Lex Shrapnel (Case) Anthony Oseyemi (Jay) Michael Everson (Bubba) Darron Meyer (Vic) Aurélie Meriel (Zoe Jelani) Colin Moss (Dan) Originaltitel: Seal Team Eight: Behind Enemy Lines Regie: Roel Reiné Drehbuch: Brendan Cowles, Shane Kuhn Kamera: Roel Reiné Musik: Mark Kilian Altersempfehlung: ab 18