Dokumentation Wer wird Millionär? - Das Phänomen D 2016

Millionär oder Pechvogel? Bei "Wer wird Millionär?" bewegen sich die Kandidaten stets in einem nervenaufreibenden Spagat zwischen Millionengewinn und Totalabsturz. Moderator Günther Jauch schafft es aus jedem Spiel einen Krimi oder wahlweise auch mal eine Komödie zu machen. Deutschlands beliebtester Moderator reagiert dabei auf jeden seiner Kandidaten unvorhersehbar und individuell. Die einstündigen Doku "Wer wird Millionär? - das Phänomen" zeigt jetzt die verrücktesten Szenen, die größten Gewinner und die peinlichsten Verlierer. Hier gibt es ein Wiedersehen mit den lustigsten Kandidaten und den dümmsten Publikums-Jokern. Und die Doku geht der spannenden Frage nach: Kann man nicht doch in Günther Jauchs Gesicht lesen, wo die Reise für den Kandidaten hingehen wird? Denn der Mann der Millionen verunsichert, er hilft, er führt in die Irre, oder er lässt auch mal einen Kandidaten charmant abblitzen. Niemand kann erahnen, ob Günther Jauch zum Joker rät, um zu helfen, oder ob er die Absicht hat, dem Kandidaten die Joker 'aus der Tasche zu ziehen'. Günther Jauch agiert wie kein anderer Moderator, und gerade das macht ihn für die Kandidaten undurchschaubar. Aber vielleicht macht ja auch das gerade das Phänomen "Wer wird Millionär?" aus.