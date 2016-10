kabel eins 07:30 bis 08:25 Krimiserie Quincy Die tödliche Spritze USA 1978 2016-10-31 05:30 16:9 HDTV Merken Ed Soriani stirbt an einer schweren inneren Blutung, nachdem ihm Dr. Taylor ein Antigerinnungsmittel verordnet hat. Der Arzt, der von Dr. Matthews für ein Programm zur Förderung von Minderheiten im Pratt-Hospital eingestellt wurde, wird entlassen. Quincy findet bei der Autopsie keine Erklärung für den plötzlichen Tod In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Brock Peters (Dr. Frank Matthews) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Robert Crais Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6

