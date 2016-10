kabel1 classics 05:00 bis 06:45 Fantasyfilm Und täglich grüßt das Murmeltier USA 1993 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der zynische Fernseh-Wetterfrosch Phil Connors gerät, als er gemeinsam mit seiner Produzentin Rita Hanson und seinem Kameramann Larry vom traditionellen "Murmeltiertag" in dem Kaff Punxsutawney berichten soll, in eine Zeitschleife. Was immer er auch tut, ob er einen Geldtransporter klaut, randaliert, sich das Leben nimmt oder das Herz seiner Produzentin erobert - der nächste Morgen wird immer der des vorangegangenen Tages sein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Murray (Phil) Andie MacDowell (Rita) Chris Elliott (Larry) Stephen Tobolowsky (Ned) Brian Doyle-Murray (Buster) Marita Geraghty (Nancy) Angela Paton (Mrs. Lancaster) Originaltitel: Groundhog Day Regie: Harold Ramis Drehbuch: Danny Rubin, Harold Ramis Kamera: John Bailey Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 6