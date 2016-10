Schweiz 2 17:55 bis 18:50 Krimiserie Kommissar Rex Der Neue D, A 1998 2016-10-31 10:25 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod Mosers ist die Stimmung im Büro gedrückt. Am meisten leidet Rex unter dem Verlust, er will weder fressen noch schlafen. In der Donau wird die verstümmelte Leiche eines Mannes gefunden. In letzter Minute sichert der neue Kommissar Alexander Brandtner unter Einsatz seines Lebens das einzige Beweismittel. Mit viel Verständnis und Geduld gewinnt Alex schliesslich das Vertrauen von Rex. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Maddalena Crippa (LuciaAmato) Josefin Platt (Frau Krammer) Andrea Tiziani (Franco Bianchi) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Udo Witte Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Gerald Liegel, Michael Riebl Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12