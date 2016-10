ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Folge: 206 Das China-Syndrom (1) USA 2007 2016-10-31 06:25 Stereo Merken Arthur steckt mitten in den Vorbereitungen für seine Hochzeit mit der Sängerin Ava St. Clair. Währenddessen gerät die Ehe seiner Tochter in eine neue Krise, als Doug klar wird, dass Carrie immer noch über einen Umzug nach Manhattan nachdenkt. Während Doug allmählich davon überzeugt ist, dass ihre Ehe am Ende ist und sogar eine Scheidung in Erwägung zieht, möchte Carrie ihrer Beziehung unbedingt noch eine Chance geben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Anne Meara (Veronica) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michael J. Weithorn Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar