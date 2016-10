ATV 07:55 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Blauäugig USA 2003 Stereo Merken Lorelai verbringt ein Wochenende mit Alex, Sookie und Jackson in New York. Obwohl Lorelai Bedenken hat, ob sie Rory mit Jess alleine zuhause lassen kann, sind ihre Ängste unbegründet. Nachdem Emily darauf bestanden hat, Jess kennenzulernen, lädt Rory ihren neuen Freund zum Abendessen bei den Großeltern ein. Als dieser viel zu spät und mit einem blauen Auge zum Essen auftaucht, kommt es zu einem riesigen Streit zwischen den zwei Teenagern. Rory nimmt an, dass Jess das Veilchen von Dean bekommen hat, doch dieser bestreitet, dafür verantwortlich zu sein?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Jared Padalecki (Dean Forester) Milo Ventimiglia (Jess Mariano) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Chris Long Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 153 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 153 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 153 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 123 Min.